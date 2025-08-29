30 años de cárcel a hombre señalado de abusar de su hijastra, desde que ella tenía 8 años

Norte de Santander

Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez condenó a 30 años de prisión a un hombre 47 años por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad, entre los años 2013 y 2020, en Ocaña.

La Fiscalía logró demostrar que el hombre aprovechaba cuando la madre de la víctima salía a trabajar y lo dejaba a solas con la menor, para accederla carnalmente por la fuerza. Se estableció que el primer hecho ocurrió cuando la niña tenía ocho años.

Durante el proceso judicial se probó que los abusos se cometieron de manera sistemática durante siete años. Los hechos fueron denunciados por el padre biológico de la víctima, quien le contó lo sucedido cuando su madre terminó la relación con el hoy sentenciado.

El agresor fue condenado por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.