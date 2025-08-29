PazdelRío y Grupo Coquecol, entre las 10 empresas mineras con mejor reputación en Colombia

La siderúrgica busca modernizar su operación y aumentar la sostenibilidad con una inversión histórica que generará empleo y eficiencia energética. / EDUARDO DEL TORO

Dos compañías de Grupo Trinity, PazdelRío y Grupo Coquecol, se ubican dentro del Top 10 de empresas mineras con mejor reputación en Colombia, según el Ranking General de Reputación del Sector Minero 2025, presentado por Brújula Minera durante el Congreso de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) en Cartagena.

En esta edición, PazdelRío ascendió a la quinta posición (#5), mientras que Grupo Coquecol logró un salto histórico, pasando del puesto 25 al noveno (#9). Los resultados reflejan el trabajo constante de ambas compañías por fortalecer la relación con las comunidades, autoridades y demás grupos de interés, así como su compromiso social y ambiental.

“La reputación es un activo invaluable y en Grupo Trinity la asumimos como una política viva, liderando empresas con un compromiso profundo con nuestros colaboradores, comunidades, clientes y reguladores. Hoy PazdelRío y Grupo Coquecol son un ejemplo claro de ello." Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity

En municipios mineros y no mineros, PazdelRío mejoró su percepción de reputación, escalando del quinto al cuarto puesto (#4), mientras que Grupo Coquecol alcanzó su mejor posición histórica en el ranking.

“Este reconocimiento refleja la coherencia entre nuestra propuesta de valor comercial y nuestro compromiso social y ambiental, así como el esfuerzo por garantizar operaciones seguras, sostenibles y centradas en las personas." Gabriel González Oñate, CEO de Grupo Coquecol

Por su parte, Fabio Galán, presidente de PazdelRío, destacó que "trabajamos bajo una política de apertura y sostenibilidad, generando más oportunidades para nuestras comunidades y buscando siempre nuevas formas de impactar positivamente. La reputación se construye con hechos, y estos avances confirman que vamos por el camino correcto."