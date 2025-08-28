Comfaboy anuncia cierre del colegio en Duitama por baja matrícula

Duitama

El director encargado de Comfaboy, Manuel Leonardo Gutiérrez, confirmó el cierre del colegio de la caja de compensación en Duitama, tras varios años de intentos por mantener su funcionamiento pese a la baja matrícula estudiantil.

“Esta determinación nos tomó tiempo y fue muy analizada. Durante muchos años prestamos el servicio de primaria en el colegio en Duitama; sin embargo, la educación privada ha venido decayendo en el número de estudiantes. A pesar de que durante los últimos cuatro años presentamos planes de mejora para aumentar la cobertura, no logramos el número de niños requeridos para justificar la operación”, explicó Gutiérrez.

El directivo señaló que, aunque comprenden la angustia de los padres de familia, la decisión está orientada al uso responsable de los recursos. “Con los mismos recursos que invertíamos en atender a 150 niños en el colegio, podemos beneficiar a cerca de 20.000 estudiantes en programas como el de calzado escolar, que entregamos todos los años en el departamento”, puntualizó.

De acuerdo con Gutiérrez, durante cuatro años se realizaron campañas de promoción en preescolares y se ofrecieron incentivos para aumentar la matrícula, pero la tendencia fue decreciente. “Sabemos que esta decisión no es fácil, no nos da alegría, pero debemos ser responsables con el buen uso de los recursos”, afirmó.

El director aclaró que esta medida no afectará al Colegio Comfaboy de Tunja, que actualmente cuenta con más de 2.000 estudiantes y mantiene una alta demanda de cupos.

Finalmente, destacó que los recursos que antes se destinaban al colegio de Duitama se fortalecerán programas de apoyo escolar. “Hoy entregamos más de 45.000 pares de zapatos en Boyacá y otorgamos un bono escolar de $70.000 a cada afiliado. Sabemos que cerrar el colegio genera preocupación, pero estamos seguros de que con estos programas llegamos a muchos más niños y apoyamos a las familias de manera más efectiva”, concluyó.