Neydo visita Cartagena

Neydo Gutiérrez Es uno de los humoristas en Colombia con mejor actualidad, el nacido en Aracataca, visita Cartagena con su stand comedy, donde sigue llevando lo mejor de sus personajes junto a otros talentosos humoristas demostrando su enorme versatilidad y su ratificando su gran momento.

Para el talentoso Neydo la imitación fue algo que surgió como una chispa que encendió esa llama creativa, desde niño mostró gran interés por su referente en la imitación Camilo Cifuentes, Neydo confeso que lo veía desde niño en los programas de televisión donde se presentaba con sus personajes, dejando en él una semilla de creatividad y talento, para luego perseguir los sueños de ese mismo niño oriundo de las tierras de macondo llegando a brillar en la radio de Barranquilla Y Bogotá, convirtiéndolo en uno de los grandes imitadores de Colombia en la actualidad.

Con 32 años de edad, Neydo hace un breve recuento de su paso por trayectoria que empieza desde sus estudios de actuación en la ciudad de Bogotá hace más de 10 años, este humorista e imitador profesional tiene una lucha de historia y superación que ha sido visible desde las redes sociales, un crecimiento que va más allá de sus 10 años de experiencia en el arte, pasando por radio, televisión nacional, y realitys de Humor donde siempre marcó diferencia.

En su paso por Tropicana Bogotá logró demostrar su calidad innata a la hora de lograr esa auténtica conexión con el público, su historia de vida que fue visible a través de los micrófonos generando gran impacto en sus oyentes que destacaron sus sacrificios y todo lo que tocó afrontó para salir adelante.

El show de Neydo y sus personajes o las mil voces como lo apoda el público, empieza a deslumbrar a nivel nacional logrando recorrer departamentos de la costa Caribe Colombiana y el centro del país, con un show sin igual y de gran relevancia en el público amante del humor, mientras prepara su nuevo proyecto radial desde la ciudad de Barranquilla.