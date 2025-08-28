“Sin exploración no hay futuro para la minería”: presidente de junta directiva de la ACM

Cartagena

Durante la instalación del Congreso Nacional de Minería en Cartagena, Hamyr González, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), aseguró que es necesario que el país incentive la exploración de nuevos minerales para transformar su actual realidad económica.

De acuerdo con el directivo gremial, la inversión en exploración tuvo una reducción del 37% , equivalente a 63 millones de dólares durante el último año y señaló que la minería responsable puede ser la solución fiscal del país.

“Sin exploración no hay futuro para la minería y sin minería el país pierde una oportunidad valiosa de transformar su realidad económica y social y así avanzar hacia un futuro más próspero y sostenible. La exploración de nuevos minerales confirmará el potencial que ayudará a cambiar de la cara al país y para eso ocurra debemos actuar desde ya”, aseveró González en su discurso.

González manifestó que Colombia el segundo país menos atractivo en política minera de la región. Argumentó que la duplicidad, las inconsistencias regulatorias y la infraestructura son las principales preocupaciones de los inversionistas.

“Además, el 94% de los encuestados manifestó preocupación por la seguridad en Colombia y el 91% señaló que el sistema legal colombiano es un factor disuasivo para la inversión. Este análisis refleja que a pesar del potencial geológico que tiene Colombia, es percibida como un país poco competitivo para la inversión minera internacional. Sin embargo, estamos convencidos que, a pesar de estos retos, Colombia tiene la capacidad de convertirse en un destino atractivo para la inversión mundial”, puntualizó.