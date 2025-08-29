Menor de edad se encuentra en UCI por extraña enfermedad presentada en zona rural del Catatumbo

Catatumbo

Son al menos ocho menores de edad los que han llegado al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, producto de una extraña enfermedad presentada en zona rural del Catatumbo.

Un menor de edad está en cuidados intensivos, mientras que los demás presentan fiebres muy altas y hemorragias por la nariz, así lo explicó Johan García, médico de esta ESE.

Más información Más de 120 integrantes de la comunidad indígena Bridikayra presentan síntomas de extraña enfermedad

“Hemos recibido nueve pacientes, entre ellos ocho menores de edad y un adulto, por sintomatología respiratoria aguda, que han requerido atención intrahospitalaria”, explicó García.

“Se están estableciendo los diagnósticas iniciales para determinar cuál es la causa de la sintomatología respiratoria. Actualmente hay una menor que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y todos estos pacientes están recibiendo la atención integral, por los especialistas de turno”.

Mientras tanto, el equipo médico se prepara para una posible llegada masiva de más indígenas a este hospital.