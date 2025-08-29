Más de 120 integrantes de la comunidad indígena Bridikayra presentan síntomas de extraña enfermedad

Norte de Santander

Son al menos 120 los integrantes de la comunidad comunidad indígena Bridikayra, los que están presentando síntomas como fiebre, dolor muscular, hemorragia por la nariz, entre otros signos.

Los conductores de esa zona rural son quienes están prestando apoyo a la comunidad, en el traslado de los enfermos hasta los hospitales de Convención y Ocaña.

“Es una comunidad que está muy retirada. Nosotros hemos elevado las peticiones directamente a las EPS y a las IPS para que atiendan de manera urgente a esta comunidad” dijo Alexander Dora, líder indígena.

“Desde la organización Ñatubaiyibarí estamos haciendo todas las acciones pertinentes para poder llevar a cabo que se desarrollen las brigadas de salud. Nosotros estamos tratando de sacar las personas que están más graves, los conductores de la zona nos han presentado ese servicio”.

Advirtió que un menor de cuatro años perdió la vida y otro niño se encuentra en grave estado, en territorio.

Recordemos que desde el territorio hasta Ocaña hay un recorrido que puede tardar entre siete y ocho horas debido a las malas condiciones de las vías de acceso.