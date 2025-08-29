´Los Taconeros´ se dedicaban al robo de motos en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló detalles de la investigación que se realizó durante un año contra los integrantes de una organización delincuencial denominada ´Los Taconeros´ dedicada al robo de motos.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación de este grupo de delincuencia común organizado que operaba en zona urbana y rural de la capital tolimense, especialmente en el centro de la ciudad y en la vía que conduce a Payande y Chucuní, bajo la modalidad de halado.

“Este contundente resultado es producto de una investigación que se extendió por cerca de un año, en la que se recolectó abundante material probatorio y evidencia física que permitió la captura, mediante orden judicial, de tres integrantes de esta estructura criminal. Los procedimientos se materializaron en dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios El Bosque y La Esperanza, así como una notificación en el establecimiento penitenciario Coiba de Picaleña”, dijo el coronel Mora.

Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

El modus operandi de esta organización consistía en merodear la ciudad y aprovechar lugares donde los ciudadanos dejaban sus motocicletas sin medidas de seguridad, especialmente cerca de ríos o zonas de recreación, para sustraerlas. Tras la investigación, se les lograron comprobar cinco casos de hurto, denunciados oportunamente por las víctimas.

“El cabecilla de esta organización fue identificado como Luis Rodríguez, alias ´Cali´, de 25 años, quien presenta 7 anotaciones judiciales por los delitos de hurto, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lesiones personales”, resaltó el comandante de la METIB.

Otros integrantes de ´Los Taconeros´

Jhon Yara, alias ´Calavera´, de 43 años, quien registra 24 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, fuga de presos, hurto calificado y agravado, lesiones personales, abuso de confianza, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

Luis Cardoso, alias ´Serrucho´, de 32 años, quien registra 8 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y fabricación de estupefacientes, receptación, violencia contra servidor público y lesiones personales.

En los allanamientos se logró la incautación de herramientas, cascos, autopartes, una motocicleta y una camioneta marca Kia, avaluada en más de $50 millones, la cual había sido hurtada mediante la modalidad de halado el 4 de febrero de 2022 en la ciudad de Cali.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras audiencia ante un juez de control de garantías, fueron cobijados con medida de aseguramiento.