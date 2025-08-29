La Policía sorprendió y capturó a un hombre en vía de Calamar

La Policía Nacional, a través de la seccional de Tránsito y Transporte, logró la captura de un hombre señalado por su supuesta responsabilidad en el delito de falsedad marcaria.

En la ruta 2515, entre Sincelejo y Calamar, más exactamente en el kilómetro 133, en jurisdicción de Calamar, los uniformados se incautaron de una moto que era conducida por Manuel Antonio Vargas Martínez. El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes.

El señalado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por su presunta implicación en el delito de falsedad marcaria.

El comandante de la Policía de Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, dijo que en lo que va de este 2025, desde la institución han podido capturar a 21 personas por el delito de receptación y han logrado recuperar 108 motos en el departamento. El oficial hizo énfasis en que seguirán desplegando operativos en los diferentes municipios para brindar seguridad y dar con los delincuentes.

Capturados con motos robadas en Magangué

La Policía Nacional en Bolívar está combatiendo el flagelo de robo de automotores que tanto agobia a los bolivarenses, implementando estrategias integrales para la contención y reducción de este delito en todo el departamento.

La institución dio a conocer que, en el marco de la estrategia integral para la contención y reducción del hurto de motocicletas, logró la recuperación de 3 motocicletas en los últimos días, en operativos realizados principalmente en el casco urbano de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a labores de control y verificación desarrolladas por patrullas de vigilancia y la seccional de Investigación Criminal con el técnico en automotores en talleres, parqueaderos y vías públicas de Magangué, se logró la recuperación de 3 motocicletas de diferentes marcas y estilos.