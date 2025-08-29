Hubo acuerdo: liberaron a los 33 militares que estaban secuestrados en el Guaviare

Después de cinco días de secuestro, los 33 hombres de las fuerzas militares, entre miembros de la Armada y el Ejército, recuperan su libertad y ya se encuentran en la base militar de San José del Guaviare.

Fueron recibidos por el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, el comandante del Ejército, general Luis Cardozo, y el comandante de la división, general Fredy Gómez.

En desarrollo...