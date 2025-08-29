Gobernación de Bolívar lidera primera mesa técnica para la recuperación de El Laguito

En el Hotel Capilla del Mar se desarrolló la primera Mesa Técnica de Seguimiento al Proceso de Recuperación Ambiental del cuerpo de agua de El Laguito, un espacio encabezado por la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, donde asistieron la ANLA, EPA, Cardique, Procuraduría Ambiental, Personería Distrital, Ministerio de Ambiente, Invemar, Dimar, contratistas y representantes de los barrios Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, entre otros actores clave.

Este encuentro se realizó luego de que el pasado 22 de agosto la Gobernación de Bolívar adjudicara el contrato de obra para el mejoramiento urbanístico y paisajístico del entorno del barrio El Laguito, una apuesta estratégica impulsada por el gobernador Yamil Arana Padauí para devolverle la vida a este emblemático cuerpo de agua.

La jornada estuvo liderada por la gobernadora encargada, Juliana Solano, quien destacó que este primer diálogo busca aclarar las inquietudes de los residentes y actores comunitarios frente a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), así como detallar el cronograma de la intervención.

“En esta primera mesa estamos evaluando el cronograma del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que permitirá avanzar en la recuperación del cuerpo de agua de El Laguito. Desde la Gobernación explicamos en qué consiste la intervención urbanística y paisajística, que comprende la construcción de un sendero palafítico de 7 kilómetros, equipamiento comercial en la playa, parques infantiles, canchas deportivas y otros espacios fundamentales para el disfrute de los cartageneros”, señaló Solano.

Asimismo, la gobernadora encargada enfatizó que el Gobierno Departamental está comprometido con la participación ciudadana: “Estamos escuchando a la comunidad, recogiendo observaciones sobre la viabilidad y estabilidad del proyecto a largo plazo. Queremos que sea una obra de calidad, con altos estándares, y que los habitantes de El Laguito y sectores vecinos tengan la tranquilidad de que sus voces están siendo tomadas en cuenta”.

El proyecto contempla una intervención integral de 72.889 m² en los alrededores de El Laguito y las playas aledañas, con el fin de recuperar el ecosistema, fortalecer el turismo sostenible y brindar a la ciudadanía nuevos espacios de encuentro y recreación.

Con esta iniciativa, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el medio ambiente y con Cartagena, liderando acciones que conjugan desarrollo urbano, sostenibilidad y bienestar social.