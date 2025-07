Bogotá se prepara para tres conciertos únicos que marcarán el segundo semestre de 2025

Colombia

Breakfast Live anunció tres propuestas que consolidan a Bogotá como un punto clave de la música en vivo en América Latina. Con artistas internacionales de géneros distintos, las fechas entre septiembre y octubre prometen emociones fuertes, tecnología de punta y un regreso a los sonidos que marcaron a toda una generación.

“Tres shows. Tres universos. Una misma visión: crear experiencias que conectan profundamente con el público”, señaló Breakfast Live en su presentación oficial.

Mathame – NEO (12 de septiembre, Movistar Arena)

Un espectáculo electrónico inmersivo e inédito en Colombia

Por primera vez, el dúo italiano Mathame llegará a Bogotá con NEO, su show inmersivo que combina techno melódico con visuales generativos en tiempo real e inteligencia artificial. Con presentaciones previas en escenarios de talla mundial como Tomorrowland y Afterlife, los hermanos Giovanelli prometen “un portal sonoro” en el Movistar Arena.

JP Saxe – Make Yourself At Home Tour (20 de octubre, Royal Center)

El pop íntimo y confesional del canadiense llega por primera vez al país

El artista nominado al Grammy y conocido mundialmente por If The World Was Ending y su colaboración con Tini, traerá a Bogotá un show introspectivo y emocional como parte de su gira internacional. “Cada canción es una conversación con su público”, destacaron los organizadores sobre esta presentación en el Royal Center.

Forever Broken – Festival Emo (28 de octubre, Chamorro City Hall)

El primer festival emo en Colombia reunirá a íconos del género

Con un cartel que incluye a Black Veil Brides, Underoath, Silverstein, Senses Fail e I Set My Friends on Fire, Forever Broken será el primer festival emo realizado en el país. Una noche cargada de recuerdos, gritos y catarsis emocional que busca reunir a una generación que convirtió su dolor en himnos.