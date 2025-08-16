Con 4 escenarios llega el Festival De Música Electrónica RITVALES 2025

El festival de música electrónica al aire libre más grande e influyente de Colombia revela la esperada distribución de su cartel por días. RITVALES 2025 que regresa este 1 y 2 de noviembre al Parque Norte de Medellín con más de 60 actos nacionales e internacionales y dos días de experiencias sonoras y visuales sin precedentes. Con entradas disponibles en Tuboleta.

El día 1 titulado “Melodías profundas y atmósferas hipnóticas”, tendrá un stage takeover de Adriatique con su reconocida marca X Recordings en el escenario principal Vortex, el dúo suizo conocido por sus paisajes sonoros melódicos y envolventes, son los encargados de curar el line up de este día. A ellos se suman Guy Mantzur, maestro del deep y progressive house; Sara Landry, la reina del hard techno con sets intensos y oscuros; Mahmut Orhan, quien fusiona sonidos electrónicos con influencias orientales únicas; y Alexa, referente colombiano que llegará con su techno lleno de fuerza y matices. Entre otra variedad de artistas.

Cortesía: RITVALES 2025 Ampliar

La segunda jornada llamada “El pulso imparable del techno y la vanguardia” será dominada por el stage takeover de Drumcode en el escenario Vortex, con la curaduría de Adam Beyer, leyenda del techno global. Entre los actos imperdibles están Charlotte de Witte, la figura femenina más influyente del hard techno; Enrico Sangiuliano, con su inconfundible techno enérgico; y Bad Boombox, que aportará irreverencia y frescura con su estética retro y espíritu rave. Además, los b2b de alto calibre, como el choque hipnótico de Dubfire con el misticismo de Damian Lazarus, que prometen sets memorables que llevarán al público a otra dimensión.