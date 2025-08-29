EL DATO DE JOSE ANDRES: EN NINGUNA DE LAS PRUEBAS APARECE EL SENADOR CARLOS ABRAHAM: ABOGADO MAURICIO PAVA EN CASO MARIONETAS

EL DATO DE JOSE ANDRES

El abogado Mauricio Pava dijo a Caracol Radio que, el nombre del senador Carlos Abraham Jiménez no apareció en ninguna de las múltiples pruebas que recopilaron los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte que investigaron el caso denominado como “Las Marionetas 2”.

“80 testigos, pericias contables, inspecciones judiciales y cientos de documentos determinaron que el senador Carlos Abraham nunca estuvo en prosperidad social, nunca participó en procesos contractuales, nunca se reunió con personas comprometidas con los hechos, de modo que la Corte determinó que inexistía cualquier conducta que le pudiera ser atribuida al senador”, indicó Pava.

Las razones de la Corte para cerrar el caso “Marionetas 2” a favor de cuatro senadores Ampliar

La mención del senador Carlos Abraham en el escándalo.

El 12 de mayo de 2023 una fiscal anticorrupción compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, porque a raíz de varios interrogatorios que rindió el testigo estrella del caso ‘Las Marionetas’ Pablo César Herrera, se abrió una segunda línea de investigación por el escándalo del condenado senador y hoy fallecido Mario Castaño, en esa nueva línea surgió sospechas de que posiblemente otros senadores habrían direccionado contratos a través del DPS para interés propio.

Esa compulsa incluyó los nombres de los senadores Carlos Abraham Jiménez, y otros congresistas.

En el auto de 149 páginas de la Corte que archivó el caso por falta de pruebas, y que reveló Caracol Radio, se lee que la mención que hizo el testigo Herrera, fue porque Juan Carlos Martínez, el llamado hombre del maletín y entonces mano derecha de Mario Castaño, mencionó que, para hacerse con la gerencia del contrato 670 de 2021 averiguaría con “el combo”, un grupo de senadores de la Comisión Cuarta conformado por Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa.

Sin embargo, Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío y el testigo estrella de este escándalo, dijo a la Corte que ninguno de ellos tuvo injerencia en el direccionamiento del contrato 670 de 2021, que nunca los conoció y no sostuvo conversaciones con ellos.

“Así las cosas, se reitera, de los medios de prueba practicados y recaudados, que incluyen todos aquellos razonables y dirigidos a cumplir con los fines de esta indagación preliminar, no existe evidencia alguna de que los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos, hubieren ejecutado la conducta punible investigada por lo cual se proferirá decisión inhibitoria con respecto a ellos”, indicó la Corte.

Las razones de la Corte para cerrar el caso “Marionetas 2” a favor de cuatro senadores Ampliar

Para el abogado Mauricio Pava, esas menciones que originaron la investigación no tenían sustento.

“El senador Carlos Abraham es un servidor público integro, cumplidor de la ley, después de una investigación de cuatro años por parte de la Corte queda ratificada plena su inocencia a todos esos hechos que fueron públicamente atribuidos por habladurías”.

Por el caso de corrupción “Las Marionetas 2” falta por resolverse los casos contra los senadores Ciro Ramírez, quien está en etapa de juicio y Miguel Ángel Barreto, a quien en mayo pasado le abrieron investigación.