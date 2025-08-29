En la Depresión Momposina, recuperado primer cuerpo de una persona desaparecida

Entre el río y la tierra, cerca del desembarcadero del corregimiento Chapetona, en el sur de Bolívar, emergió el primer fruto de la búsqueda humanitaria y extrajudicial que lidera la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD): estructuras óseas que corresponden a un cuerpo humano y que se constituyen en la primera recuperación del Plan Regional de Búsqueda Depresión Momposina.

Chapetona es una población perteneciente al municipio de San Martín de Loba, cercana a la vecina localidad de El Peñón. Pero el devenir de los habitantes de Chapetona transcurre mayoritariamente en El Peñón.

En esta zona, el equipo forense de la Unidad de Búsqueda ubicó un sitio a campo abierto en el río Papayal, una de las ramificaciones del río Magdalena, luego de un trabajo humanitario de meses que incluyó la participación de la comunidad, preocupada por el paradero de quienes desaparecieron durante el conflicto armado.

Ese sitio fue cuidadosamente intervenido por la Unidad de Búsqueda. Fueron días de mirar la tierra con ojos de esperanza; no solo en lo que la comunidad indicaba, sino también en lo señalado por aportantes de información voluntarios: que en la zona estaban sepultados cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

Los datos recopilados por los servidores humanitarios resultaron ciertos: al cabo de una semana de trabajo, bajo un clima húmedo y un sol intenso que, antes de ocultarse, maquillaba el cielo de violeta, naranja y azul oscuro, lograron recuperar estructuras óseas asociadas a un cuerpo del que ya se tiene una hipótesis de identidad.

El trabajo de la misión humanitaria se centra ahora en impulsar la búsqueda de sus familiares y tomarles muestras biológicas para identificarlo mediante una comparación genética.

La antropóloga forense a cargo de la recuperación estimó que la persona, cuyas estructuras óseas fueron recuperadas, tenía una altura de aproximadamente 1,80 metros.

«Esta primera recuperación del cuerpo de una persona dada por desaparecida en territorio del Plan Regional de Búsqueda de la Depresión Momposina es también una muestra de la participación, esencia del proceso de búsqueda, que integró a la Mesa de Víctimas de El Peñón, la institucionalidad pública de ese municipio y del compromiso de la Corporación Humanitaria Reencuentros con la construcción de paz y con llevar alivio a las familias buscadoras», señaló Blanca Inés Arteaga Morales, coordinadora de la Unidad de Búsqueda para Sucre y Bolívar.

El Plan de Búsqueda de la Depresión Momposina comprende 11 municipios de Bolívar (Altos del Rosario, Barranco de Loba, Cicuco, El Peñón, Hatillo de Loba, Margarita, Pinillos, San Fernando, San Martín de Loba, Santa Cruz de Mompox y Talaigua Nuevo) y tiene un universo de 240 personas dadas por desaparecidas, así como 40 solicitudes de búsqueda.