En Córdoba hay reducción en el delito de homicidio: Policía Nacional

En Córdoba se registra una reducción del 47% en materia de homicidios, lo cual se traduce en 92 vidas salvadas en comparación con los indicadores para el mismo periodo en 2024.

El dato fue revelado por el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, quien indicó que en materia de homicidios se tiene la tasa más baja en los últimos 22 años.

El comandante precisó que en trabajo articulado entre la institución que dirige y el comandante de la Policía Metropolitana de Montería han podido mantener el indicador a la baja.

Referenció el asesinato de la adulta mayor Luz Marina Miranda, ocurrido el pasado fin de semana en Sahagún, y acotó que la rápida acción de los uniformados permitió la captura de Douglas Loaiza Acosta, señalado como asesino de la mujer de 73 años.

Asimismo, acotó que vienen trabajando sin descanso con apoyo de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los homicidios que se han presentado en la región en lo corrido del año.