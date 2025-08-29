El Pulso del Fútbol, 29 de agosto de 2025

¿Mala relación? Lea acá el mensaje de Jhon Durán a Jose Mourinho, tras darse su salida de Fenerbahce / Tomado de Instagram: @jaderduran9

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los delanteros que podrían estar en la convocatoria de la Selección Colombia. César dijo: “Creo que no van a llamar a Jhon Jader Durán a la Selección Colombi a y quizás eso le abra una ventana grande a la convocatoria de Dayro Moreno”. Sobre el tema Steven agregó: “Creo que el único de la liga colombiana que podría competirle a los que están en la Selección Colombia, es Leonardo Castro. Incluso ya lo habían convocado en alguna ocasión”.

