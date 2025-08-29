El Pulso del Fútbol, 29 de agosto de 2025
El Pulso del Fútbol analiza el futuro de Jhon Jader Durán en el Fenerbahce.
¿Mala relación? Lea acá el mensaje de Jhon Durán a Jose Mourinho, tras darse su salida de Fenerbahce / Tomado de Instagram: @jaderduran9
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los delanteros que podrían estar en la convocatoria de la Selección Colombia. César dijo: “Creo que no van a llamar a Jhon Jader Durán a la Selección Colombi a y quizás eso le abra una ventana grande a la convocatoria de Dayro Moreno”. Sobre el tema Steven agregó: “Creo que el único de la liga colombiana que podría competirle a los que están en la Selección Colombia, es Leonardo Castro. Incluso ya lo habían convocado en alguna ocasión”.
