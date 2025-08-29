El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 29 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el futuro de Jhon Jader Durán en el Fenerbahce.

¿Mala relación? Lea acá el mensaje de Jhon Durán a Jose Mourinho, tras darse su salida de Fenerbahce / Tomado de Instagram: @jaderduran9

¿Mala relación? Lea acá el mensaje de Jhon Durán a Jose Mourinho, tras darse su salida de Fenerbahce / Tomado de Instagram: @jaderduran9

Jeison Rodríguez

El Pulso del Fútbol, 29 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol, 29 de agosto de 2025

43:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Mala relación? Lea acá el mensaje de Jhon Durán a Jose Mourinho, tras darse su salida de Fenerbahce / Tomado de Instagram: @jaderduran9

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los delanteros que podrían estar en la convocatoria de la Selección Colombia. César dijo: “Creo que no van a llamar a Jhon Jader Durán a la Selección Colombi a y quizás eso le abra una ventana grande a la convocatoria de Dayro Moreno”. Sobre el tema Steven agregó: “Creo que el único de la liga colombiana que podría competirle a los que están en la Selección Colombia, es Leonardo Castro. Incluso ya lo habían convocado en alguna ocasión”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad