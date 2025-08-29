Deportivo Cali vs. Independiente Medellín por Liga Colombiana: prográmese acá con la fecha y hora

Continúan las emociones de la fecha 9 de la Liga Colombiana. Deportivo Cali recibe a Independiente Medellín en el Estadio de Palmaseca. El equipo visitante quiere seguir manteniendo su buena racha.

[🔜🔴🔵] Próximo partido:

🆚 Dep. Cali

🏆 Fecha 9 - Liga Betplay 2025-2

🗓 Sábado, 30 de Agosto

🕞 8:30 p.m.

🏟 Palmaseca



Así llega Medellín

El conjunto antioqueño viene de empatar (0-0), con Fortaleza, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. La vuelta se jugará el próximo miércoles 3 de septiembre en el Atanasio de Girardot.

Mientras que en la Liga, el DIM venció a La Equidad (3-0) en condición de local, con anotaciones de Francisco Fydriszewski (10), Baldomero Perlaza (39) y Brayan León (85). Con este resultado completa cinco victorias consecutivas.

Así llega Cali

Por otro lado, el conjunto vallecaucano igualó sin goles con el Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, ambos equipos terminaron el partido con 10 hombres en el campo, luego de que se fueran expulsados Frank Salas (Boyacá Chicó) y Yani Quintero (Deportivo Cali). Este es el segundo empate que consigue en las últimas cinco fechas.

Antecedentes

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el pasado 16 de marzo por la 9 fecha del primer semestre de la Liga Colombiana. El partido concluyó 0-0 en el Atanasio Girardot. Sin embargo, Medellín es el que ha conseguido dos victorias, mientras que Cali solamente una en enfrentamientos directos.

Fecha, hora y cómo seguir

El duelo se disputará este sábado 30 de agosto desde las 8:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido por la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en Caracol Deportes.