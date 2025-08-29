Cristo se pronunció sobre decisión de Consejo de Estado de anular personería a En Marcha: Esto dijo

El exministro Juan Fernando Cristo se pronunció frente a la decisión del Consejo de Estado de anular la personería jurídica de su movimiento político, En Marcha.

Según dijo Cristo a través de un video que publicó en sus redes sociales, pese a que respeta y acata las decisiones de la justicia, calificó lo ocurrido como un “desacato”.

“No salgo de la sorpresa frente al desacato de la esa sección Estado a una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, que le ordenó devolverle la personería jurídica a En Marcha, y restablecer la vigencia de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que tomaron la decisión de reconocer la personería jurídica de nuestro partido”.

Sumado a esto, afirmó el exministro que desde ahora, seguirán en la lucha por “defender los derechos de la militancia de la dirigencia de En Marcha”. Agregó que acudirán a todas las instancias correspondientes.

“No vamos a cejar en ese empeño y vamos a acudir a todas las instancias legales para que se cumpla, como debe ser, un fallo ni más ni menos que del alto Tribunal Constitucional que reconoció los derechos de En Marcha y que ha sido desacatado el día de hoy por la sección quinta del Consejo de Estado”.