Política

Cristo se pronunció sobre decisión de Consejo de Estado de anular personería a En Marcha: Esto dijo

El exministro Juan Fernando Cristo informó que acudirán a todas las instancias legales. Conozca los detalles en Caracol Radio

Cristo se pronunció sobre decisión de Consejo de Estado de anular personería a En Marcha: Esto dijo

Cristo se pronunció sobre decisión de Consejo de Estado de anular personería a En Marcha: Esto dijo

María Paula Pineda

El exministro Juan Fernando Cristo se pronunció frente a la decisión del Consejo de Estado de anular la personería jurídica de su movimiento político, En Marcha.

Según dijo Cristo a través de un video que publicó en sus redes sociales, pese a que respeta y acata las decisiones de la justicia, calificó lo ocurrido como un “desacato”.

“No salgo de la sorpresa frente al desacato de la esa sección Estado a una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, que le ordenó devolverle la personería jurídica a En Marcha, y restablecer la vigencia de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que tomaron la decisión de reconocer la personería jurídica de nuestro partido”.

Sumado a esto, afirmó el exministro que desde ahora, seguirán en la lucha por “defender los derechos de la militancia de la dirigencia de En Marcha”. Agregó que acudirán a todas las instancias correspondientes.

Le puede interesar: MOE advierte sobre posible falta de garantías para el ejercicio político en el departamento

“No vamos a cejar en ese empeño y vamos a acudir a todas las instancias legales para que se cumpla, como debe ser, un fallo ni más ni menos que del alto Tribunal Constitucional que reconoció los derechos de En Marcha y que ha sido desacatado el día de hoy por la sección quinta del Consejo de Estado”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad