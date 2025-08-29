Corte confirma condena de 8 años contra el exgobernador de La Guajira, Hernando David Deluque

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció frente a un recurso de apelación de la defensa de tres exgobernadores de La Guajira que en Primera Instancia fueron condenados a pagar más de 8 años de prisión.

En el caso puntal del exgobernador, Hernando David Deluque Freyle, la Sala decidió, en sesión extraordinaria realizada en Villavicencio, Meta, confirmar la condena de 8 años y 5 meses de prisión domiciliaria por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los hechos investigados incluyen anomalías en contratos para mantenimiento vial, construcción de pavimento y canalización de arroyos, con hallazgos como obras innecesarias en terrenos baldíos y plazos inusualmente cortos en los procesos contractuales.

Esta condena la podrá pagar el exgobernador en prisión domiciliaria.

Corte absuelve a dos exgobernadores encargados

Por otro lado, la Sala de Casación absolvió a los exgobernadores encargados de La Guajira, Alejandro Magno Builes y Raúl Nicolás Fragozo por el delito de contrato sin cumplimento de requisitos legales.

Según la Sala, fueron funcionarios en encargo y no tendrían responsabilidad en la revisión de dichos proyectos.

“Dado el muy corto tiempo en que desempeñaron sus funciones como encargados de la gobernación, los procesados no tuvieron oportunidad -pese a sus obligaciones de vigilancia y control, y a las responsabilidades administrativas y fiscales que asumen con ese acto- de estudiar y conocer que esas conductas aisladas -firmar dos contratos, uno de los procesados, y un contrato, el otro- encierran el fraccionamiento atribuido”, indicó la Sala.

En ese orden de ideas se cancelaron sus órdenes de captura.