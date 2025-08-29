Justicia

PRIMICIA

Corte confirma condena de 8 años contra el exgobernador de La Guajira, Hernando David Deluque

Por otro lado la Corte cancela la orden de captura a los exgobernadores encargados Alejandro Magno Builes y Raúl Nicolás Fragozo por el delito de contrato sin cumplimento de requisitos legales

Corte Suprema de Justicia imagen de referencia. Foto:

Corte Suprema de Justicia imagen de referencia. Foto: / Sergio Acero

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció frente a un recurso de apelación de la defensa de tres exgobernadores de La Guajira que en Primera Instancia fueron condenados a pagar más de 8 años de prisión.

En el caso puntal del exgobernador, Hernando David Deluque Freyle, la Sala decidió, en sesión extraordinaria realizada en Villavicencio, Meta, confirmar la condena de 8 años y 5 meses de prisión domiciliaria por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los hechos investigados incluyen anomalías en contratos para mantenimiento vial, construcción de pavimento y canalización de arroyos, con hallazgos como obras innecesarias en terrenos baldíos y plazos inusualmente cortos en los procesos contractuales.

Esta condena la podrá pagar el exgobernador en prisión domiciliaria.

Corte absuelve a dos exgobernadores encargados

Por otro lado, la Sala de Casación absolvió a los exgobernadores encargados de La Guajira, Alejandro Magno Builes y Raúl Nicolás Fragozo por el delito de contrato sin cumplimento de requisitos legales.

Según la Sala, fueron funcionarios en encargo y no tendrían responsabilidad en la revisión de dichos proyectos.

Le puede interesar: Ecopetrol revisa los avances del proyecto Windpeshi en La Guajira

“Dado el muy corto tiempo en que desempeñaron sus funciones como encargados de la gobernación, los procesados no tuvieron oportunidad -pese a sus obligaciones de vigilancia y control, y a las responsabilidades administrativas y fiscales que asumen con ese acto- de estudiar y conocer que esas conductas aisladas -firmar dos contratos, uno de los procesados, y un contrato, el otro- encierran el fraccionamiento atribuido”, indicó la Sala.

En ese orden de ideas se cancelaron sus órdenes de captura.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad