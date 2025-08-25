Ecopetrol revisa los avances del proyecto Windpeshi en La Guajira

El proyecto Windpeshi, será el primer parque eólico de Ecopetrol, el cual generará más de 200 megavatios de energía limpia. Este parque busca generar electricidad de manera sostenible, por lo que se contribuiría en la transición energética del país.

Además de contribuir en términos de energía y ambiente, el proyecto generará empleo, inversión social y fortalecimiento comunitario en La Guajira. Además, el desarrollo del proyecto se realizará junto con comunidades Wayuu.

¿Qué es un parque eólico?

Un parque eólico es una instalación que agrupa varios aerogeneradores con el fin de generar electricidad mediante la energía del viento, dicha energía se integra con la red eléctrica para su distribución y consumo.

Se espera que el parque inicie sus operaciones en 2028, y en su primer año genere 1006 gigavatios hora, esta cantidad de energía es la que se necesita para alumbrar en un año una vía de 4.000 kilómetros. De igual manera, esta obra también tiene impacto ambiental, en donde se evitará la emisión de 140.000 toneladas de CO2 por año, que es como sacar de circulación a 90.000 vehículos durante un año.

“El viento inagotable de La Guajira impulsa nuestro compromiso con el país. Cada megavatio que producimos aquí es un paso hacia un futuro más limpio, que garantiza seguridad energética para Colombia y la dignidad para las comunidades”, afirmó Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

¿Qué es Ecopetrol y cuál es su función?

Ecopetrol es la principal empresa de petróleo y gas de Colombia, y una de las más grandes de América Latina. Su actividad principal abarca la exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, tanto en Colombia como en el exterior. Además, participa en la venta de energía, distribución de gas y en proyectos de energías renovables.

Ecopetrol se encarga de: