Convenio entre ACM y Fedemunicipios busca mejorar prácticas mineras en Colombia

En Cartagena la Asociación Colombiana de Minería y Fedemunicipios, firmaron un memorando de entendimiento para mejorar las prácticas en los territorios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La iniciativa busca una coordinación entre los mandatarios locales y el sector minero, con el fin de ejercer la exploración y extracción de metales y minerales, bajo los parámetros legales e incluyentes con el medio ambiente.

Nuevo decreto sobre exportación de carbón a Israel tendría efectos en contratos a largo plazo: ACM

“Hacer minería ética, y hacer minería con todos; hablando, conversando con la gente sobre los impactos muy positivos, sobre los impactos que hay que saber llevar y entender entre todos, pero por supuesto en un país con unas enormes riquezas minerales, no podemos seguir permitiendo como colombianos que tengamos unas grandes carencias. Tenemos que hacer todo para que esas necesidades, esas preocupaciones, entre alcaldes, gobiernos locales, y empresarios, las superemos”, declaró Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

En el acto estuvieron alcaldes de poblaciones con vocación minera como Santa Rosa, sur de Bolívar.