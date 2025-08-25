Mueren cuatro periodistas, tras un ataque israelí al hospital Nasser en Gaza

Al menos 19 personas han muerto, entre ellas cuatro periodistas, tras un ataque israelí este lunes al hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis del sur de la Franja de Gaza. El ataque se produjo en la mañana de este lunes, cuando el centro recibió al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas.

Los periodistas asesinados trabajaban como independientes para distintas agencias de noticias y televisiones internacionales, concretamente las agencias Reuters (inglesa) y AP (estadounidense), así como las televisiones Al Jazeera (catarí) y NBC (estadounidense). Se trata de Hossam Al Masri (cámara de Reuters), Mohamed Salama (cámara de Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de AP) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC).

El punto atacado por un dron israelí del hospital Nasser, el último descansillo de una escalera de incendios, era usado habitualmente por periodistas de medios internacionales para hacer retransmisiones en vivo, informaron a EFE colegas periodistas.

El ataque consistió en dos impactos aéreos y el primero de ellos mató al camarógrafo de Reuters, que se encontraba en la escalera trabajando. Ante el impacto, colegas periodistas y también rescatistas acudieron a atenderle, cuando recibieron un segundo impacto.

En el ataque, también resultó herido un fotógrafo de Reuters, Hatem Omar Khaled, y murió un trabajador de la Defensa Civil gazatí, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer. Entre los muertos, además, hay un estudiante de sexto año de Medicina y el empleado de seguridad del complejo médico llamado Muhammad Mansour Al-Ajili, según fuentes sanitarias.

El hospital Nasser está considerado por Israel como una “zona roja”, por lo que el trabajo de estos periodistas es uno de los más arriesgados en Gaza.

Los cuatro periodistas asesinados vivían dentro de su complejo en tiendas de campaña, y solían mantenerse juntos para trabajar con más seguridad.