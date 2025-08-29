Cárcel para presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Salsa Nueva Generación’

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento carcelario a dos presuntosintegrantes del grupo delincuencial ‘Salsa Nueva Generación’ que delinque en Cartagena.

Se trata de José MiguelMuñoz Zúñiga, alias Totoy; y Víctor AlfonsoAltamar de la Cruz, alias Bebo. Estas dos personas fueron imputadas como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados.

La Fiscalía cuenta con evidencia que vincularía a los procesados con el grupo de delincuencia organizada a nombre del cual cometerían homicidios selectivos con el propósito de mantener el control territorial para la venta de estupefacientes en Cartagena.

Uno de los crímenes atribuidos a los procesados ocurrido el 30 de julio de 2024, cuando con arma de fuego fue asesinado a un hombre de 19 años en La Consolata. A ‘Totoy’ se le atribuye además un homicidio registrado el 23 de enero último. Al parecer, el señalado homicida habría ingresado a una vivienda del barrio Torices donde disparó en varias oportunidades contra una persona de 61 años.

Uniformados de la Policía Nacional fueron los encargados de capturar a Muñoz Zúñiga el pasado 26 de agostoen la Comuna León XIII de Soacha(Cundinamarca). Altamar de la Cruz enla actualidad se encuentra privadode la libertad en un centro carcelario cumpliendo una medida por otro proceso. Allí fue notificado de esta nueva investigación en su contra.