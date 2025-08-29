Capturados dos hombres en Bolívar por transportar 55 babillas en un motocarro

En un operativo conjunto, la Policía Nacional en Bolívar, en coordinación con la Armada Nacional, capturó a dos hombres que transportaban ilegalmente 55 babillas, incluyendo crías, en el barrio Puerto Santander del municipio de Marialabaja.

Los detenidos, identificados como Jesús Miguel Miranda Pérez y Yeison Ramírez Miranda, ambos residentes de la zona, enfrentan cargos por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, según el artículo 328 del Código Penal Colombiano.

Los dos detenidos intentaron ocultar a los animales durante la requisa, alegando que transportaban mangos. El cargamento de babillas está valorado en más de 4.300.000 pesos en el mercado negro.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico de fauna silvestre.

“Este incidente pone de relieve la grave problemática del tráfico de especies en el departamento y el riesgo ecológico que representa la extracción masiva de babillas, animales clave para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos”, agregó el oficial.

La Policía Nacional en Bolívar insta a la comunidad a proteger el patrimonio natural del país y denunciar cualquier actividad sospechosa.