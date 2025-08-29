Cali se proyecta en Asia: aves, salsa e inversión en Expo Osaka 2025

Del 1 al 6 de septiembre, Cali tendrá vitrina en uno de los escenarios más grandes del mundo: la Expo Osaka, en Japón, que espera recibir a más de 28 millones de visitantes y la participación de 150 países.

La ciudad hará parte de la delegación colombiana con dos cartas de presentación claras: el aviturismo, que la posiciona como destino líder en observación de aves, y la salsa, símbolo cultural que desde hace décadas cautiva al público japonés.

“Este escenario es clave para el posicionamiento de nuestra ciudad y región. Llegamos con dos propuestas: primero, el aviturismo, con 562 especies de aves que cada año atraen a unos 3.100 visitantes internacionales; y segundo, la música, que nos conecta a través de la salsa caleña, tan querida en Japón”, destacó Mabel Lara, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico.

La misión, liderada por la Secretaría de Turismo y la Oficina de Relaciones y Cooperación en conjunto con Invest Pacific, busca consolidar alianzas estratégicas en mercados exigentes como Japón, China y Corea.

“Queremos mostrar que Cali es el destino para invertir en bioeconomía, energía renovable, biocombustibles, datacenters e infraestructura”, señaló Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.

Según Castro, “Japón es hoy el segundo país asiático con mayor número de empresas establecidas en el Valle del Cauca. La inversión asiática supera los 627 millones de dólares, con más de 1.200 empleos generados, y siete proyectos en camino por más de 500 millones de dólares, que podrían abrir 700 puestos adicionales”.

En Osaka, Cali no solo buscará mostrarse como un paraíso de aves y música, sino también como una ciudad lista para dialogar con Asia en clave de sostenibilidad, innovación y desarrollo económico.