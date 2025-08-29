Alcalde de Subachoque denuncia por negligencia a Enel por muerte de caballo

Cundinamarca

En la vereda Llanitos, municipio de Subachoque en Cundinamarca, un caballo murió electrocutado tras tocar un cable de alta tensión que, según denuncian los vecinos, no fue reparado oportunamente por la empresa Enel pese a haber hecho los reportes desde más de 24 horas antes.

“Hoy fue un caballo, posiblemente hubiera podido ser seres humanos. Mire ya donde va las falla del servicio, las irregularidades que se presentan por parte de una compañía que no hace las podas, que no moderniza las redes, que no esta cumpliendo con lo que se contrató la concesión ”, aseguró el alcalde del municipio, Jorge Camacho.

La comunidad campesina señaló que la compañía ignoró las alertas y no envió cuadrillas técnicas al lugar, exponiendo a diario su vida a todos los que concurren por el sector.

El alcalde activó el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo como medida preventiva y pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Fiscalía General de la Nación una investigación exhaustiva.

“El municipio de Subachoque no puede seguir enfrentando reportes sin solución, ni promesas incumplidas. Enel debe responder ya. La comunidad exige calidad, oportunidad y respeto”, señaló Camacho quien reclamó sanciones ejemplares que obliguen a la empresa a responder.