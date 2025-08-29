Acuacar recibió reconocimiento en el XVI Foro Internacional de la Calidad de ICONTEC

En el marco del XVI Foro Internacional de la Calidad ICONTEC, celebrado en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas en Cartagena de Indias, el director ejecutivo de ICONTEC, Roberto Montoya, hizo entrega de un reconocimiento especial al gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, por sus 30 años de trayectoria y compromiso con la excelencia al servicio del fortalecimiento institucional, la calidad en la gestión y el desarrollo sostenible del sector de servicios públicos.

La distinción se realizó durante una de las jornadas centrales del evento, como un homenaje a su liderazgo, compromiso y aporte continuo a la transformación y mejora de los sistemas de gestión en la empresa, convirtiéndola en un referente nacional.

“El liderazgo de John Montoya Cañas representa los valores que promovemos desde ICONTEC: calidad, integridad, innovación y compromiso con la mejora continua. Este reconocimiento es un símbolo del impacto positivo que puede tener una gestión responsable, con visión de futuro en las organizaciones y en el bienestar de la comunidad”, destacó Montoya durante la entrega del reconocimiento.

El Foro Internacional de la Calidad ICONTEC es uno de los espacios más relevantes de Latinoamérica para el diálogo sobre los desafíos y oportunidades en torno a los sistemas de gestión, la transformación digital y, en esta edición, el impacto de la inteligencia artificial en la gobernanza organizacional. La edición XVI contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, conferencistas de seis países, más de 900 asistentes entre modalidad presencial y virtual.

Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la mejora continua en la prestación de sus servicios, y agradece este reconocimiento que representa tres décadas de esfuerzo sostenido, orientado a generar confianza y bienestar para la ciudad y sus comunidades