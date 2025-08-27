Desplome en ventas sufre el comercio local por tensión Venezuela-Estados Unidos revela Fenalco

En Cúcuta disminuyen ventas por tensión política en Venezuela / Foto: Caracol Radio / Foto: Caracol Radio

Desplome en ventas sufre el comercio local por tensión Venezuela-Estados Unidos revela Fenalc

Los mensajes de tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela ha provocado se ahuyenten los compradores en la zona de frontera colombiana.

El Presidente de Fenalco en Norte de Santander Sergio Palacios dijo a Caracol Radio que “vemos con mucha preocupación el movimiento de barcos y aeronaves en el Mar caribe sobre las costas venezolanas, esto ha generado una tensión y una preocupación en la zona de frontera colombo venezolana”.

Agregó que “esto ha provocado la lentitud en el comercio local, la disminución en las ventas ya que ha motivado una baja a la comercialización de productos en Cúcuta”

Dijo el dirigente gremial que “las noticias han generado temor y mucha expectativa. Los productos de la canasta familiar han disminuido en su consumo. Los comestibles y medicamentos tienen tendencia a la baja”.

El empresario manifestó que “nuestro agremiados están reportando pérdidas al cien por ciento, los venezolanos dejaron de venir a comprar. La población de Venezuela que tenia una participación muy grande en la comercialización de productos, dejo de venir. Hace una semana no pasan la frontera hacer sus compras, debido a esta situación.

Agregó que “la preocupación que tiene nuestros empresarios es poder tener la sostenibilidad financiera de sus organizaciones, a esto se suma la disminución económica en centros comerciales y otros renglones”

Dijo además que “nuestros agremiados entregan cifras como por ejemplo diminución en ventas de calzado 37,4%, medicamentos en un 75%, el sector hotelero y gastronómico 54%. Hay una preocupación alta por parte de los gremios, el vecino país estaba participando en el movimiento financiero de la ciudad en un porcentaje alto”.