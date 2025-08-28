Video: Pelea en operativo en el barrio Ricaurte de Bogotá terminó con 12 motociclistas capturados

Bogotá

El barrio Ricaurte queda ubicado muy cerca al centro de Bogotá, este es un reconocido y tradicional sector comercial de la ciudad, allí policías de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantaron un procedimiento de control a vehículos Durante la actividad, un grupo de motociclistas intentó impedir por la fuerza la inmovilización de una motocicleta que prestaba servicios de transporte informal, lo que generó una obstrucción al procedimiento policial.

Indicaron desde la Policía de Bogotá que, ante esta situación, fue necesario hacer uso proporcional de la fuerza para garantizar el desarrollo de la actividad. Como resultado, se efectuó la captura de 12 personas por el presunto delito de obstrucción a la función pública. De igual forma, se impusieron 29 órdenes de comparendo y se realizaron 24 inmovilizaciones por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito.

Durante el proceso de identificación de los capturados, se evidenció que siete de ellos registraban anotaciones judiciales por delitos como violencia contra servidor público, fraude a resolución judicial, hurto, lesiones personales, estafa, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, falsedad marcaria y amenazas.