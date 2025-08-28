Usuarios de la Nueva Eps convocaron plantones y manifestaciones en varios municipios de Caldas

Manizales

Usuarios de la Nueva EPS están convocando plantones y movilizaciones en La Dorada y Manizales por la crítica situación que se está viviendo por la suspensión de servicios con diferentes IPS del departamento. A continuación, les entregaremos los detalles de las diferentes movilizaciones que se registrarán en los municipios

Como lo informamos en Caracol Radio en La Dorada no hay servicios en el Hospital San Félix para usuarios de la Nueva EPS, ante este panorama crítico los pacientes de dicho municipio han convocado un plantón y una manifestación para el día de mañana en el puerto caldense. Eduardo Bustamante, presidente de Asociación de Usuarios del Hospital San Félix, explicó que esta suspensión afecta los derechos fundamentales de las personas y se están registrando varias descompensaciones por falta de atención

“Hemos llamado a la superintendencia, a la dirección Territorial de Salud y al mismo Gobierno Nacional para que paguen esta astronómica deuda, por lo tanto, convocamos a los usuarios todos doradenses sin ningún distingo de clase estado social o económico a que hagamos un plantón mañana viernes 29 de agosto a las 7 de la mañana frente a la sede de la nueva EPS en la carrera segunda con calle 13”, dijo Bustamante.

Por otro lado, en Manizales se está convocando un plantón para el 4 de septiembre en la sede de la Nueva Eps. En esta ciudad son varias las IPS las que han anunciado la suspensión de servicios a esta entidad

“Estamos invitando para este 4 de septiembre a partir de las 9 de la mañana a toda la población afiliada al Asegurador Nueva EPS en el departamento de Caldas y Manizales concretamente a un plantón que vamos a realizar frente a las instalaciones de la nueva EPS en de Torres Panorama porque tenemos que exigir la reapertura de las diferentes clínicas”; comentó Gabriel Palacio, veedor de esta EPS en Manizales

En Palestina el día de ayer a las dos de la tarde se registró otro plantón en rechazo a la falta de atención de la Nueva Eps en ese municipio