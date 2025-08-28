Temporada de cruceros 2025-2026 tendrá más embarques desde Cartagena

Desde la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena en el barrio Manga, la compañía Royal Caribbean iniciará su operación con embarques en La Heroica, hacia cuatro destinos del Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El servicio irá del 12 de octubre de 2025 y hasta el 27 de diciembre de 2026, como parte de la temporada de cruceros que este año espera recibir cerca de 520 mil visitantes entre pasajeros y tripulantes.

Los trayectos serán

- Cartagena - Bonaire - Aruba-Colón - Cartagena.

- Cartagena - Curazao - Aruba - Colón - Cartagena.

- Cartagena - Aruba - Bonaire - Curazao - Cartagena.

-Cartagena - Bonaire - Curazao - Colón - Cartagena.