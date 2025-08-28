Se conoce acto administrativo de Supersociedades previo a la renuncia del presidente de Confecámaras

Luego de la renuncia de Julián Domínguez a la presidencia de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), cargo que ocupó durante cerca de 14 años. La decisión fue aceptada por la junta directiva en medio de un escenario de creciente escrutinio institucional.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades notificó el 25 de agosto, dos días antes de la renuncia de Domínguez, que no archivará la actuación administrativa contra Confecámaras.

El proceso está relacionado presuntamente con el manejo de los recursos del Registro de Garantías Mobiliarias, que ascienden a unos 18.000 millones de pesos anuales y que, según la Supersociedades y la Contraloría, son de carácter público.

Asimismo, en su resolución, la Supersociedades señaló que la información entregada por el gremio resultó incompleta y ordenó allegar documentos adicionales, entre ellos los estados financieros de 2024 y el contrato con el revisor fiscal, en un plazo de diez días hábiles.

Confecámaras fue incluida por la Contraloría en la lista de entidades bajo control fiscal

Luego de la resolución de Supersociedades, la Contraloría General de la República incluyó a Confecámaras en la lista de entidades sujetas a control fiscal mediante la resolución 0150 de julio de 2025.

Según el documento publicado por la entidad, establece que la Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional será la encargada de ejercer vigilancia sobre las cámaras de comercio del país, incluyendo a la confederación.

¿Cuál es la respuesta de Confecámaras?

Caracol Radio intentó comunicarse con la confederación, pero no obtuvo respuesta de sus voceros. Sin embargo, cabe señalar que Confecámaras ha reiterado en diferentes ocasiones que los recursos que administra no están dentro del ámbito de inspección y vigilancia de la Supersociedades ni de la Contraloría. No obstante, las decisiones recientes de ambas entidades han planteado lo contrario.