Santa Marta es una de las ciudades del país con mayor número de educadores pensionados por invalidez

Santa Marta

Santa Marta se ha convertido en uno de los territorios con mayor número de educadores pensionados por invalidez, situación que ha encendido las alertas del Sindicato de Educadores del Distrito, ADED, quien revela que esta es la ciudad que también factura más horas extras.

“No me parece bien, no nos vemos bien los maestros de Santa Marta y el Magdalena (...) pues, siendo un referente nacional de que aquí se pensionan mucho. En algunos indicadores, la ciudad está por encima de otras. Esta es la ciudad que factura más horas extras; la discusión es si son válidas o no, y estas situaciones llaman la atención de órganos de control”, señala Joaquín Linero, presidente de ADED.

Indica que el modelo de salud que quedó en manos del FOMAG, ha dado paso a una presunta improvisación y afectación en temas de prestaciones sociales y cesantías.

Le puede interesar: “Es preocupante que se utilicen las pensiones para financiar nuestro sistema de salud”: docentes

“Encontramos que en el Distrito, ese volumen de solicitudes de pensiones por invalidez se ha incrementado de manera bastante elevada. Hay que ver que estos procesos se estén llevando de buena manera o de lo contrario, procesos que han tenido que retrotraerse para efectos de bajar a la base a maestros que estaban en situación de invalidez y que después se demuestra que no cumplen y tienen que pasar otra vez al servicio educativo", afirma.

Según Joaquín Linero, esta situación genera traumatismos en los procesos de liquidación de pensiones para aquellos docentes que han cumplido con todos los requisitos de ley.

Recuerda que, no pagar a tiempo las cesantías generan intereses por cada día y esa mora aumenta estas solicitudes, aunado a problemas de salud en los docentes.











