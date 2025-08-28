Presidente del Consejo de Estado sale en defensa de Ibáñez por la Pensional

Consejo de Estado imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero

El magistrado y presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, salió en defensa de su compañero de las altas cortes el magistrado, Jorge Enrique Ibáñez.

Recordemos que Ibáñez, magistrado y presidente de la Corte Constitucional, ha sido el foco de múltiples críticas por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, por cuenta del estudio de la Reforma Pensional.

Según Petro, el magistrado estaría dilatando el estudio de esta ley que busca transformar el sistema pensional en el país.

Le puede interesar: “Nos estamos devolviendo en temas de paz y tranquilidad”, presidente de la Corte sobre atentados

Frente a este tema, el presidente del Consejo de Estado salió en defensa de su colega.

“La justicia es una sola, la Rama Judicial actúa al unísono y siempre hacemos prevalecer la vigencia de la Constitución y la fuerza del derecho”, indicó Álvarez.

En ese sentido dijo que, Ibáñez como representante de uno de los órganos de la justicia debe ser respetado.

“Como lo viene haciendo, es representar a una rama del poder público, de manera que nosotros deploramos que haya descalificaciones y que por supuesto no se respete las decisiones de la justicia”, indicó el representante del Consejo de Estado.

Por otro lado, el magistrado rechazó los últimos hechos de violencia que tienen a 34 militares secuestrados en el departamento del Guaviare.

“El secuestro de cualquier colombiano merece el mayor repudio y peor cuando eso recae en la Fuerza Pública, porque eso evidencia una debilidad institucional que hoy estamos viviendo”, dijo el presidente del Consejo de Estado.

Le puede interesar: Presidente de la Corte Constitucional respondió a Petro sobre Reforma Pensional y pidió más pruebas