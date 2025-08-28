Por falta de recursos está en riesgo el Plan de Alimentación Escolar de Ibagué

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué informó que al igual que la Gobernación del Tolima se necesitan más recursos para cumplir con el Plan de Alimentación Escolar en el año 2025.

“Hemos colocado como 68% casi $40 mil millones, pero nos quedan faltando 18 días, lo que quiere decir que esos días están desfinanciados y la UAPA dijo que no habrá más recursos”, dijo Diego Guzmán, secretario de Educación de Ibagué.

El funcionario resaltó que, a diferencia de otras entidades territoriales, el Gobierno Nacional solo ha invertido cerca del 30% del valor total del Plan de Alimentación Escolar.

De mantenerse esta situación, más de 30 mil estudiantes de los colegios públicos de la capital del Tolima se quedarán sin alimentación escolar los últimos 18 días del año lectivo por la falta de $3.300 millones.

“La UAPA dijo que no daba más recursos, nosotros manifestamos lo mismo, esto se dijo ante el Ministerio Público, además preguntamos que cuál era el criterio para darnos ni siquiera un 50% de este programa”, resaltó Guzmán.

¿Qué pasa con el PAE en los otros 46 municipios del Tolima?

El secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, le salió al paso a lo manifestando desde la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) sobre la financiación y el cumplimiento de los aportes para el Plan de Alimentación Escolar en el departamento.

“Es muy importante dar respuestas a una serie de afirmaciones que generan zozobra y desinformación en las comunidades, lo primero que hay que advertir del PAE en que en el departamento del Tolima se financia de la siguiente manera el 15% de los recursos los pone el departamento y el 85% el Gobierno Nacional, para el año 2025 para financiar los 192 días, el Gobierno Nacional debió poner $98 mil millones para poder cubrir la obligación legal que tienen”, dijo Bedoya.

El funcionario aclaró que pese a que la ley 2167 de 2021 ordena claramente las responsabilidades presupuestales del departamento y el Gobierno Nacional frente al PAE desde la UAPA no se está cumpliendo.

“El Gobierno Nacional para el calendario escolar 2025 solo puso $60 mil millones lo cual desafortunadamente solo cubre 90 días del calendario escolar, claramente el PAE está desfinanciado”, dijo el secretario de Educación.

En el Tolima los recursos para el Plan de Alimentación Escolar alcanzarán hasta el próximo 26 de septiembre anunció la Secretaría de Educación departamental.