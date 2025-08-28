Nueva edición de Feria de Negocios y Moda en Ibagué: una propuesta de sostenibilidad para la región

La edición número 15 de la ‘Feria de Negocios y Moda’ que se desarrollará en el Centro Comercial Multicentro de Ibagué, los días 28,29 y 30 de agosto, además de los desfiles que se realizan en el mismo establecimiento, para el entretenimiento de todos los ciudadanos que deseen asistir.

En el evento, estarán disponibles 94 emprendimientos de todo tipo: artesanías, accesorios, ropa confeccionada de manera sostenible, calzado, entre otros.

Programación del evento:

Jueves 28 de agosto:

Exposición de emprendimientos de 10:00 am a 8:00 pm.

Pasarelas al aire libre de 4:00 pm a 5:00 pm.

Viernes 29 de agosto:

Exposición de emprendimientos de 10:00 am a 8:00 pm.

Pasarelas con entrada libre a partir de las 8:00 am hasta las 6:00 pm.

Sábado 30 de Agosto:

Exposición de emprendimientos de 10:00 am a 8:00 pm.

Pasarelas con entrada libre desde las 4:00 pm a 6:00 pm.

“El talento de los tolimenses nos permite demostrar que estamos a la altura de grandes escenarios nacionales e internacionales. IN&M es la muestra de que cuando trabajamos juntos, el Tolima se transforma y se proyecta con esperanza hacia el futuro”, dijo la gobernadora del Tolima, Adriana Magalí.

Novedades de esta edición

Esta edición de la feria está enfocado en la moda sostenible, por lo que las prendas y accesorios están orientados en la producción amigable con el medio ambiente. Por lo que los visitantes, podrán apreciar de propuestas en accesorios relacionados con objetos naturales, objetos ancestrales, e incluso prendas confeccionadas con tejido de palma real.

Además, hay gran apuesta en cuanto a los saberes ancestrales y los conocimientos autóctonos de esta región, como lo es la creación de aretes, pulseras de semillas de totumo o con hojas de piña, valorando todo el conocimiento ancestral que hay en este Departamento.

“Hemos trabajado en conjunto con la gobernación, la alcaldía de Ibagué y la cámara de comercio de la ciudad, no solo para este evento sino para el fortalecimiento de un sector productivo que genera un alto impacto en la economía de la región” añadió Julio Mendoza, director de la feria Ibagué, Negocios & Moda.

Finalmente, es importante destacar que se espera que a la feria asistan más de 10.000 personas, las cuales dejarán un muy buen movimiento en la economía de este territorio.