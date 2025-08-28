Logran desalojo de finca tras presunta invasión ilegal en Arjona, norte de Bolívar

Cartagena

El exviceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, confirmó que gracias a la labor coordinada desde la Brigada Ganadera de Paz del norte de Bolívar con el apoyo de la Policía de Carabineros, la Infantería de Marina y la Gobernación de Bolívar, se logró el desalojo de la última finca invadida en Arjona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según Botero, también se evitó la invasión de un predio ubicado en el municipio de Turbaco. Ante esta situación, el exviceministro expresó su preocupación por la reactivación de invasiones a territorios rurales en todo el país y advirtió sobre la posible existencia de un “cartel” liderado por miembros del Congreso de la República.

“Desde acá manifestar al país nuestra preocupación por la reactivación de las invasiones en todo el territorio nacional. Las mismas pareciera obedecen a un “cartel” liderado desde Bogotá por miembros del Congreso; información que está en investigación y que es sumamente grave”, expresó.

Botero agradeció a la Fuerza Pública y las alcaldías de Arjona y Turbaco por apoyar los operativos que lograron evitar la invasión de estos predios.

“Resaltar la labor de la Brigada Ganadera de paz que apoyo a los Ganaderos afectados. Ello demuestra que la única forma de enfrentar estas situaciones es unidos como gremio”, aseveró.

El exviceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, denunció en días anteriores un presunto intento de invasión a fincas en los municipios de Arjona y Turbaco, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con la denuncia, los supuestos invasores llegaron en buses y camiones a los terrenos, incluso en ellos se transportaba a personas que no son de la región y apoyados por motos de alto cilindraje que les suministraron refrigerios y alimentos. Estas personas estarían dotadas de carpas que instalaron en los sitios de invasión.