Fracturas en Colombia Humana en Caldas

Manizales

Una controversia ha sacudido al partido Colombia Humana en Caldas, lo que prometía ser una reunión estratégica para perfilar candidatos al Congreso de la República, terminó en un bochornoso incidente de agresiones y expulsiones que fue grabada por una de las víctimas de las agresiones.

Este suceso, que se ha vuelto viral en redes sociales, no solo expone las profundas divisiones internas que atraviesa el movimiento político y de las cuales ya se había hablado, sino que también, deja interrogantes sobre los procesos en el interior de la colectividad de cara a las elecciones para congreso en el 2026.

Le puede interesar: Conductor de taxi se salvó de milagro cuando una volqueta cayó sobre su vehículo

El incidente que ha generado divisiones

La reunión, a la que asistían líderes y miembros de la colectividad fue convocada por Fernando García Cáceres en su apartamento con la idea de presentar a los precandidatos desde Caldas al Senado y a la Cámara de Representantes quienes participarían en la consulta Popular del Pacto Histórico en el mes de octubre.

Pese a esto, no todos los representantes de la colectividad en Caldas estaban de acuerdo con esta situación, por lo que en un video que circula ampliamente por las redes sociales, se observa cómo una integrante de Colombia Humana fue expulsada con violencia del lugar, una situación que ha generado indignación y repudio entre la opinión pública y los propios militantes del partido.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Testimonio de la persona agredida

Martha Cecilia Tobón, la mujer agredida en una entrevista con Caracol Radio, relató con detalle los momentos de la agresión, “nosotros dijimos, vamos a grabar lo que esté pasando en esa reunión para tener pruebas. Pues llegamos allá y no nos dejaron entrar, qué porque simplemente eran los precandidatos. Finalmente entramos y empezamos a reclamar el derecho a estar ahí. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos allí una cantidad de gente que no eran ni los precandidatos. Yo empecé a grabar, entonces Fernando García Cáceres se enfureció porque yo estaba grabando. Me arrebató el celular de una manera muy violenta y después su esposa me echó diciendo que esa era su casa, que se le respetara”, indicó la afectada.

Insistió que ella no estaba agrediendo a nadie, “simplemente estaba grabando para tener pruebas y evidencias de que lo que se estaba ocurriendo allí era una cosa muy ilegal”, resaltó la mujer.

Destacó además que “el Señor Fernando Caceres no es la primera vez que hace una cosa ilegal porque siempre ha querido postularse para gobernador o para la Asamblea Departamental y ahora para el Senado por Colombia Humana”.

Otras opiniones de las situación en Colombia Humana

Guillermo Calvo, un integrante cercano a la colectividad ofreció su versión de los hechos. Su testimonio, busca contextualizar la situación, “hay como tres diferentes grupos de la Colombia Humana, uno de los cuales es liderado por Fernando García, otro por Carlos Cruz y hay otro que es liderado por otra persona y la verdad que mantienen peleando mucho y se hacen mucho mucho daño. Yo intenté ser coordinador de partidos, de todos los partidos alternativos en la región que se querían unir hace como 6 años y fue como ser pastor de gatos”, destacó.

Calvo, sugirió que la tensión en la colectividad es preexistente y contó su versión de los hechos donde destacó que “ se les rechazó la entrada, entonces yo pude investigar, y es que vinieron sin permiso de la gente grabando y como no se puede grabar a la gente sin permiso, entonces les tuvieron que pedir que se salieran” explicó.

Denuncias y procesos legales

La mujer víctima de la agresión fue atendida por médicos de Medicina Legal, y a raíz de esto, se iniciará un proceso judicial contra los responsables de las agresiones, buscando que se haga justicia por los hechos ocurridos.

Pero las denuncias no se detienen ahí. La víctima y su equipo legal han anunciado que también presentarán una denuncia formal por lo que ellos consideran una forma ilegal de organizar las listas de representantes por la colectividad.