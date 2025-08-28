La ministra de las Culturas, Artes y Saberes estará en Tunja, Boyacá

La ministra de Culturas, Artes y Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, estará presente en la Audiencia Pública de la Ley de Cultura en Tunja, que organiza el representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.

Tunja

Con la presencia de la ministra de Culturas, Artes y Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, se llevará a cabo este viernes la Audiencia de la Ley de Cultura en la ciudad de Tunja, en la que se expondrá la modificación de la ley general de cultura.

Esta audiencia, que es organizada por el representante a la Cámara por Boyacá Jaime Raúl Salamanca, se realizará en el auditorio Boyaquirá de la capital boyacense, en la que se busca además visibilizar los desafíos y oportunidades que tiene el departamento en temas culturales.

“Se va a modificar la Ley General de Cultura a través del proyecto de Ley 630 de 2025. Soy coordinador ponente, estamos en el segundo debate de esta iniciativa tan importante en materia de gestión cultural, y la idea es que los actores del ecosistema cultural de Boyacá puedan, por un lado, conocer el texto del articulado de propia voz de la ministra de Cultura. En segundo lugar, visibilizar los desafíos y las oportunidades que tiene en materia cultural el departamento. Y tercero, y sobre todo lo más importante, recoger las propuestas en materia de modificación de esta importante ley que tiene por objeto establecer medidas que dinamicen la gestión y el desarrollo de la vida cultural, procurando su sostenibilidad, democratización, inclusión social y equidad ciudadana”, señaló el representante a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca.

Salamanca Torres señala que la Ley de Cultura es de gran importancia para el desarrollo cultural en el país.

“Esta es una ley que, además de recoger los insumos de muchos meses de trabajo por parte del Gobierno Nacional y de quienes discutimos esta iniciativa en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, pues tiene una mirada mucho más amplia y toca aspectos tan importantes como la intersectorialidad, la caracterización de los agentes culturales, el financiamiento de las distintas expresiones culturales, normas relativas al turismo cultural, al patrimonio, a los recursos turísticos, a la canasta básica de cultura, entre otras iniciativas que tienen, por ejemplo, en materia de donaciones a bibliotecas públicas, ecosistemas del libro, escuelas, taller, cine, teatro, festivales, museos, fondos especiales, organización y trabajo intersectorial por la cultura. Temas fundamentales que convierten a la cultura en uno de los aspectos más importantes de desarrollo social y de desarrollo económico del país”, acotó.

La Audiencia Pública de la Ley de Cultura se realizará este viernes 29 de agosto, desde las 9:30 de la mañana, en el auditorio Boyaquirá de Tunja.