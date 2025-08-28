Iderbol explicó porque baloncesto no estuvo en la Final Departamental de los Intercolegiados

A través de un comunicado a la opinión pública el Iderbol aclaró sobre la no participación del baloncesto prejuvenil masculino y femenino en la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados 2025.

El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar en atención a los recientes comentarios y preocupaciones manifestadas por padres de familia, entrenadores y comunidad en general frente a la no participación de algunas categorías de baloncesto en la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados 2025, se permite informar y aclarar lo siguiente:

De acuerdo con la Resolución 000093 del 26 de febrero de 2025, expedida por el Ministerio del Deporte, en su Artículo 43, se establece que:

“Los Departamentos con más de 41 municipios en adelante, para poder realizar la fase Final Departamental de deportes de conjunto, deben estar inscrito en la misma disciplina, categoría y género, como mínimo 4 municipios en la plataforma; así mismo, con un número mínimo de deportistas.”

Bolívar, siendo un departamento con más de 41 municipios, debe cumplir este requerimiento normativo.

En el caso específico de baloncesto, la situación actual es la siguiente:

-Prejuvenil masculino: NO cumple con los 4 municipios inscritos, porque solo se alcanzaron a inscribir 3 municipios (San Jacinto, San Pablo y Cartagena).

-Prejuvenil femenino: NO cumple con los 4 municipios inscritos, se inscribieron (San Pablo, Santa Rosa Sur y Cartagena).

-Juvenil femenino: NO cumple con los 4 municipios inscritos, en esta categoría solo se inscribieron (Santa Rosa Sur, Magangué y Cartagena).

-Juvenil masculino: SÍ cumple con los 4 municipios inscritos y participará en la Final Departamental, los municipios de (San Juan Nepomuceno, Cantagallo, Magangué y Cartagena).

Por lo tanto, de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio del Deporte, las categorías que no alcanzaron el número mínimo de municipios inscritos no podrán avanzar a la Final Departamental.

Es importante resaltar que esta situación no responde a una decisión de IDERBOL, sino al estricto cumplimiento de la normativa nacional vigente para estas justas deportivas.

Desde IDERBOL, reiteramos nuestro compromiso con la promoción del deporte escolar en todas las disciplinas y categorías, y continuaremos trabajando de manera articulada con los entes municipales para fortalecer la participación en futuras ediciones.