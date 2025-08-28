Horóscopo de HOY, 28 de agosto, Profesor Salomón: Es día de luna nueva ¿Qué significa?

La fecha de hoy, 28, es un número que habla de gran poder en su vida. Quienes nacieron en este día, son personas muy afortunadas, llenas de abundancia y bendiciones. Tendrá un año muy importante, lleno de desafíos en la parte amorosa y económica, pero en todo podrá llegar a buen término, siempre y cuando, tenga constancia.

El profesor Salomón, le recomienda realizarse un baño con hierbabuena, pues así atraerá cosas buenas para su vida. La fruta del día es la guanábana, y el color, es el gris.

Ya que hoy es día de luna nueva, debe esperar nuevas oportunidades en su vida, que vendrán acompañadas de nuevas conquistas.

Horóscopo del día 28 de agosto

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Debe luchar y poner más voluntad en las cosas que quiere lograr, no debe ser tan caprichoso, pues tiene mucho talento y tiene que aprovechar todas las oportunidades que le da la vida.

Número del día: 3390.

Recomendación: El agua de hierro y el reventador.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La vida le tiene reservado un dinero que le llegará pronto, pero debe tener paciencia y tomar decisiones con calma, para saber administrar los regalos que le da la vida.

Número del día: 1644.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad y el agua direccionada a la sabiduría.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Debe fortalecer y concretar sus deseos en el tema del amor, para así tener mayor armonía. Se le presentarán viajes que debe tomar para recargarse de energía y aprender nuevas cosas. Tendrá mucho trabajo que vendrá con satisfacción.

Número del día: 0562.

Recomendación: El velón abre caminos y el kit del trabajo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Últimamente, ha tenido mucha prosperidad y buenas noticias, le llegarán viajes que disfrutará mucho. Todos los planes que tiene, los va a lograr.

Número del día: 5588.

Recomendación: El perfume de los 45 elementos y el jabón de naranja.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tiene que continuar esforzándose por lo que quiere, no puede estancarse, tiene muchas cosas grandes por lograr, pero debe mantenerse firme. La constancia en su vida se lo van a recompensar.

Número del día: 1586.

Recomendación: La champaña de baño y el incienso de mirra.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Estos días estarán llenos de tranquilidad, hay una oportunidad relacionada con un trabajo o un negocio que está esperando, no debe forzar nada, deje que fluya y le llegará. Recuerde revisar mucho la parte del amor, debe controlar sus celos y tenga en cuenta que debe cultivar el amor diariamente.

Número del día: 0913.

Recomendación: El agua direccionada del éxito.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Todo lo que tenga que ver con negocios, ya sean emprendimientos, asociaciones o comercios, le irá muy bien y tendrá buenos resultados. Si está buscando un trabajo, un ascenso o un aumento, también estará a su favor.

Número del día: 0995.

Recomendación: El cóctel de poder y el incienso de tres poderes.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tenga mucho cuidado, pues le podrían estar bloqueando su camino, pues no quieren que avance. Debe realizarse un buen blindaje, recuerde orar, pues las cosas no están funcionando como deberían y eso no es normal.

Número del día: 4430.

Recomendación: El combatiente.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Usted es una persona muy inteligente y capaz, debe enfrentarse a nuevos trabajos y oportunidades. Tendrá mucha estabilidad y económica y le llegará algo importante relacionado con el amor.

Número del día: 4311.

Recomendación: La crema captando dinero.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Revise que puede hacer o corregir para encontrarse en armonía con el amor, no descuide su trabajo, cumpla con todas sus obligaciones.

Número del día: 7759.

Recomendación: El jabón de fresa.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Todo lo que tenga que ver con dinero, estará bendecido. Va a lograr todo lo que quiere, como ese negocio o viaje que tanto ha esperado. En sus días estará presente la estabilidad y la firmeza.

Número del día: 0462.

Recomendación: El kit de suerte rápida y el incienso de luna.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Ha tenido mucho trabajo recientemente, pero debe ser razón de satisfacción. Tendrá muchas invitaciones, acepte las que pueda, pero no deje de lado las obligaciones con las que debe cumplir.

Número del día: 0439.

Recomendación: El baño liga del dólar y el incienso de mirra.

