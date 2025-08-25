Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 25 al 31 agosto // Caracol Radio

Entre el 25 y el 31 de agosto, la suerte se percibe como un flujo cambiante, el cual está demarcado por movimientos cósmicos que invitan a mirar con nuevos ojos las posibilidades del día presente. Esta semana trae consigo un aire de renovación que abre espacio para lo inesperado y lo sorprendente.

De acuerdo a las energías que se encuentren disponibles, es posible que se haga real la premisa del impulso por confiar en el propio instinto, de esta manera, la fortuna tiene a manifestarse cuando hay disposición a escuchar, tanto la razón como la voz interior. En este sentido, la claridad surge gracias a pequeños momentos de conexión con el interior de sí mismo y los acontecimientos que ocurren alrededor.

Junto a esto, es importante resaltar la influencia astral que se muestran en los caminos que dependen la forma en que se decida transitar. Cada decisión conlleva una consecuencia, lo que al mismo tiempo se puede ver como una posibilidad distinta, y aquí, la fortuna tiende a acompañar a quienes avanzan con seguridad.

Durante la semana del 25 al 31 de agosto, la energía cósmica abre un ciclo propicio para que algunos de los doce signos del zodiaco reciban noticias alentadoras que marquen un giro positivo en distintos aspectos de su vida.

Aries

Los arianos tendrán una semana de logros en el trabajo. Un proyecto que parecía estancado comenzará a moverse y podría abrirles nuevas puertas. Además, una conversación importante traerá alivio y soluciones a un tema pendiente.

Géminis

Para los geminianos llegan noticias alentadoras en el plano personal. Una llamada o mensaje inesperado les llenará de optimismo y motivación. También será un buen momento para reconciliaciones y nuevos acuerdos.

Leo

El cierre de mes trae reconocimiento. Los esfuerzos que Leo ha venido haciendo en los últimos meses finalmente darán frutos y recibirán el respaldo que estaban esperando. En el amor, alguien especial demostrará interés de manera más clara.

Libra

Los librianos recibirán noticias relacionadas con dinero o finanzas. Un pago pendiente, un préstamo o incluso una oportunidad laboral se concretará en estos días. La armonía regresa a su entorno y mejora el ánimo.

Capricornio

Para este signo, la semana trae estabilidad y buenas nuevas en el ámbito familiar. Una situación que generaba tensión se resolverá y abrirá paso a la calma. Además, pueden llegar propuestas de viajes o estudios que entusiasman.

Números de la suerte para la semana del 25 al 31 de agosto

El cierre del mes de agosto llega con nuevas oportunidades y señales para cada signo del zodiaco. Los números de la suerte pueden ser una guía para atraer prosperidad, tomar decisiones importantes o simplemente como inspiración en la vida diaria.

Estos son los números que acompañarán a cada signo entre el 25 y el 31 de agosto: