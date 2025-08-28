“Hay que intervenir el sistema de salud del Chocó”, anuncia Petro en alocución presidencial

Colombia

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución presidencial en la noche de este miércoles 27 de agosto, en donde hizo un balance sobre los avances presentados en materia de salud durante su Gobierno, anticipando que los logros se deben a la implementación de un apartado de la Reforma a la Salud que presentó al Congreso.

De acuerdo con lo dicho por el presidente, la reducción en los casos y razones de mortalidad materna ha tenido una reducción en lo que va de su gobierno del 28,4%: “Esta reducción se debe a nuestra reforma, porque en el sistema preventivo, que es mirar a una mujer embarazada, eso se llama prevenir, pues hemos logrado un salto fundamental, y es que ya no se lo dejamos a las EPS en general, sino que la salud pública ha cobrado a través de miles de equipos básicos de salud en los territorios más pobres, en la población más pobre, una vigilancia de las personas en sus casas, en sus ranchos, en los lugares más apartados del país”.

Siguiendo con su balance en distintos territorios, destacó el jefe de Estado la reducción en un 32,4% de la mortalidad infantil de menores de un año en La Guajira. Dijo que es un logro del Gobierno, “aún sin los decretos de emergencia, que nos tumbaron no entendí por qué; aún con el agua en manos del señor Deluque (…) así el señor Olmedo (López) se haya robado una parte; se fue para la cárcel, pero nosotros seguimos usando los camiones llevando agua”.

El mandatario, de hecho, habló sobre las elecciones presidenciales del próximo año. Aseguró que si el próximo gobierno que se elija es progresista y sigue con la línea de su administración, “esto cada vez se va a reducir más y más, hasta alcanzar los indicadores de los países desarrollados”.

Frente al sistema de salud en el Chocó, que en ocasiones previas ha criticado Petro porque asegura que se ha privatizado, anunció que debe ser intervenido: “en diálogo con la gobernadora y sin ser sin amenazar, hay que intervenir en el sistema de salud, a nivel de puestos de salud porque si no, no vamos a garantizar una mayor reducción bien”, le dijo el mandatario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El presidente, ya en el Consejo de Ministros transmitido posterior a la alocución, le hizo un reclamo al ministro del Interior, Armando Benedetti, por el estancamiento en el que se encuentra la Reforma a la Salud, pues desde el periodo legislativo pasado está a la espera de tener su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.

“Nada que se mueve la Reforma de la Salud, luego todo esto pareciera que el Congreso lo quiere echar por tierra, la Comisión Séptima que ya había frenado la Laboral. Los resultados son contundentes. ¿Cómo un congresista liberal o una congresista cristiana no acepta y no procede a profundizar un sistema de salud que como el que estamos implementando reduce la muerte de mujeres en un 70% cuando están embarazadas simplemente porque las vigila con personal médico las cuida así estén ubicadas en el lugar más remoto de Colombia?”, detalló.