Habilitado paso por El Carmen de Bolívar tras acuerdo entre Gobierno y campesinos

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, reportó que fue habilitado el paso en la vía Sincelejo-Calamar a la altura de El Carmen de Bolivar, km 67 sector conocido como Blacho Galleta.

Indicó el balance que la comunidad llegó a un acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras y otras entidades, luego de los diálogos desarrollados durante la semana, en los cuales se logró concretar una solución para las comunidades campesinas de El Carmen.

Así las cosas, la Troncal de Occidente quedó con paso libre para conectar a Cartagena con el interior del país.