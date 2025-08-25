Transporte público en riesgo por intimidaciones en Cúcuta

Cúcuta

Los transportadores en la ciudad de Cúcuta se mostraron preocupados por la ola de violencia, brote de inseguridad que se presentan en rutas y ataques con granada en algunos sectores.

Los afectados llamaron la atención, sobre las situaciones que se vienen presentando y que colocan en riesgo su integridad y la operación.

Uno de los afectados dijo a Caracol Radio “sabemos que los gerentes y propietarios han sufrido amenazas, hechos como lanzamiento de granadas por extorsiones. Algunos han optado por irse, otros cierran un tiempo y otros disminuyen la operatividad en la prestación del servicio”.

Indicaron además que “por esta situación queremos decirle al gobierno nacional que revise la seguridad, lo que esta pasando acá no es ajeno a lo que ocurre en todo el país y se requiere mano dura, compromiso y seguridad para todos”.

Finalmente manifestó que las rutas de mayor riesgo, son las de Cúcuta- Villa Rosario y la prestación del servicio en la Comuna 9.