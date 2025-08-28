estudiante de UNITECNAR gana el Concurso Iris Gastronómico en Sabor Barranquilla 2025

Se coronó ganador del Concurso Iris Gastronómico en el marco de Sabor Barranquilla 2025, la feria culinaria más importante de la Costa Caribe.

El joven conquistó al jurado con su plato “Cremosillo de millo con langostinos al ajillo”, una propuesta que combina tradición, innovación y técnica. La receta incluye una base cremosa de millo con leche de coco, queso costeño y fondo de mariscos, coronada con langostinos al ajillo, aceite de cilantro y crispetas de millo.

Este reconocimiento no solo enaltece el talento y disciplina de Mateo, sino que también refleja la calidad académica y el espíritu creativo que caracterizan a UNITECNAR, institución comprometida con la formación integral de sus estudiantes.

Al recibir el galardón, Mateo Niño Londoño expresó su gratitud: “Quiero darle gracias a Dios por darme la fortaleza y la oportunidad de cumplir este sueño, a mi madre que desde fuera del país siempre me ha acompañado con sus palabras de aliento, a mi profesor por su guía y paciencia, y a UNITECNAR por ser el espacio donde he podido formarme y crecer como profesional y como persona”.