El Pulso del Fútbol, 25 de agosto de 2025

Sorteo de Champions League: así quedó el calendario de los colombianos en la Fase de Liga / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el cambio de equipo del central colombiano Carlos Cuesta. César dijo: “Un jugador colombiano acaba de cambiar de club y ha sido confirmado por el Vasco Da Gama. La negociación se hace a préstamo por temporada y media. El equipo paga un dinero y tiene opción de compra de acuerdo a unas metas”. Sobre el tema Steven agregó: “Me parece que es bueno que salga desde el Galatasaray, donde era suplente, y va a un equipo donde está Fernando Diniz, que es un viejo conocido de los colombianos”.

