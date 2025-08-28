El Pulso del Fútbol, 25 de agosto de 2025

El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Juan Sebastián Cedeño Vargas

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el cambio de equipo del central colombiano Carlos Cuesta. César dijo: “Un jugador colombiano acaba de cambiar de club y ha sido confirmado por el Vasco Da Gama. La negociación se hace a préstamo por temporada y media. El equipo paga un dinero y tiene opción de compra de acuerdo a unas metas”. Sobre el tema Steven agregó: “Me parece que es bueno que salga desde el Galatasaray, donde era suplente, y va a un equipo donde está Fernando Diniz, que es un viejo conocido de los colombianos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

