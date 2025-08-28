El deporte escolar brilla en las finales de baloncesto y béisbol de los Juegos Intercolegiados 2025

En la disciplina de baloncesto participaron 39 colegios de la ciudad con más de 450 estudiantes en las categorías prejuvenil y juvenil. Las competencias, realizadas en el renovado Coliseo Bernardo Caraballo y en las canchas del Coliseo de Deportes de Combate, culminaron con emocionantes juegos definitorios. En la rama prejuvenil femenina, el Colegio San Felipe Nery se coronó campeón al vencer 21-18 al colegio Hermano Antonio Ramos. En la categoría prejuvenil masculino, el colegio Salesianos superó 26-22 al Colegio Británico. En la categoría juvenil, San Felipe Nery se llevó el título femenino tras imponerse 40-3 a Comfenalco, mientras que Aspaen derrotó 50-41 al Inem en masculino.

Por su parte, el béisbol tuvo como escenario el mítico Estadio 11 de Noviembre Abel Leal, donde el Instituto Docente del Caribe revalidó su título en la final juvenil al vencer 13 carreras por 3 a Mundo Hacia el Futuro por nocaut en seis entradas. El jugador más destacado de la jornada fue Omar Marrugo, figura determinante en la ofensiva del equipo campeón.

Más allá de los resultados deportivos, estas competencias reafirman el propósito de los Juegos Intercolegiados como un escenario de formación integral, donde los niños y jóvenes aprenden valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, al tiempo que adoptan hábitos y estilos de vida saludables.

“Cada final que vivimos en los Juegos Intercolegiados nos demuestra que Cartagena está formando generaciones que entienden el deporte como una herramienta de vida, de transformación y de orgullo para su ciudad”, destacó Campo Elías Therán, director del IDER.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER, la Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio del Deporte, reafirma su compromiso con el deporte escolar como pilar de la formación ciudadana, consolidando a Cartagena como un territorio donde la juventud encuentra en el deporte oportunidades para crecer y soñar.