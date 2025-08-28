🔴Disturbios frente a Universidad Nacional causan cierre total: TransMilenio, desvíos y última hora

Disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional. (Foto de referencia - Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images) / Guillermo Legaria Schweizer

En la tarde de este jueves 28 de agosto, se registran nuevos enfrentamientos entre la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y encapuchados en inmediaciones de la Universidad Nacional.

Las autoridades reportan el uso de material explosivo por parte de encapuchados y porte de elementos cortopunzantes. Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), por estos hechos, hay cierre total de la Av. El Dorado (calle 26) a la altura de la carrera 33, en ambos sentidos, por manifestación. Rutas alternas: Tomar Av. Américas y/o calle 53.

Desde el servicio de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio informan que la flota troncal por la Calle 26 realiza retornos en ambos sentidos. Las estaciones Ciudad Universitaria -Lotería de Bogotá y Corferias dejan de operar temporalmente.

Al oriente, la flota retorna en la estación Concejo de Bogotá. Al occidente, la flota retorna en la estación Corferias.

Minuto a minuto enfrentamientos en la calle 26

12:32 p.m. | Continúan los disturbios afuera de la Universidad Nacional. Hay paraderos y mobiliario afectado.

12:11 p.m. | Desde TransMilenio informan que la flota troncal por la Calle 26 realiza retornos en ambos sentidos. Las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias dejan de operar temporalmente

11:54 a.m. | Se realiza cierre total de la Av. El Dorado (calle 26) a la altura de la carrera 33, en ambos sentidos, por manifestación.

11:25 a.m. | A esta hora se presentan manifestaciones en la NQS con Calle 45 en inmediaciones a la Universidad Nacional. Los servicios de buses zonales activan desvíos.